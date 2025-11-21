Detenidos en Girona los padres de un menor por abandonarlo para defraudar a la Seguridad Social

GIRONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional han detenido en Girona a los padres de un menor tras detectar indicios de abandono deliberado frente a una comisaría, con el objetivo de que este fuera reconocido como menor extranjero no acompañado y, así, poder obtener beneficios con un fraude a la Seguridad Social.

Los hechos se iniciaron cuando, durante el procedimiento de inscripción del menor en el Registro de menores extranjeros no acompañados, los agentes de la Policía Nacional detectaron que el pasaporte incluía un domicilio de Girona, y ante esta incongruencia, se iniciaron las gestiones para verificar la situación del menor y localizar a sus padres, informa en un comunicado este viernes.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los progenitores fueron puestos en libertad y se informó a la Direcció General de Prevenció y Protecció a la Infància i Adolescència (DGPPIA), que adoptó las medidas oportunas y el menor fue finalmente entregado a sus padres.