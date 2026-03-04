4 detenidos y más de 600 identificados en el Baix Penedès (Tarragona) contra la multirreincidencia - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra realizaron entre el 15 de enero y el 28 de febrero en once municipios del Baix Penedès (Tarragona) un plan contra la multirreincidencia que se ha saldado con 4 detenidos por distintos delitos y se identificaron 623 personas, de las que cerca de un centenar tenía antecedentes policiales.

Se invirtieron cerca de 400 horas de patrullaje, se organizaron hasta 133 controles específicos de paso y se detuvieron 4 hombres: uno por transportar 1,8 kilos de marihuana en Bellvei, otro por conducir sin carné y huir de un control policial en L'Arboç y otros dos por hurtos en La Bisbal del Penedès (Tarragona), informan en un comunicado este miércoles.

Se tramitaron un total de 184 denuncias por infracciones de tráfico durante el desarrollo del plan policial.

Por otra parte, durante la inspección de cuatro establecimientos se detectaron hasta 30 infracciones administrativas distintas, que llevó agentes de la Unidad Regional de Policía Administrativa (URPA) de los Mossos junto con policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, y funcionarios de la Inspección de Trabajo.

También se denunciaron a 16 personas por posesión de armas blancas en la vía pública y señalan que, durante el período de vigencia del operativo, los hechos contra el patrimonio se redujeron en casi un 16%.