Detenidos 4 miembros de una familia en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) por tráfico de drogas

Dinero en efectivo y sustancias estupefacientes halladas en el domicilio de los cuatro detenidos en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) - MOSSOS

LLEIDA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) a 4 miembros de una familia --2 hombres de 51 y 20 años y 2 mujeres de 47 y 20 años-- como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal por supuesto tráfico de drogas, según informa en un comunicado este jueves.

La detención se produjo este miércoles, tras una investigación iniciada en octubre por parte de la Unidad de Investigación de Mollerusa (Lleida), tras tener conocimiento de que un clan familiar se dedicaba a la venta de hachís, marihuana y cocaína desde su domicilio a consumidores habituales de la comarca del Pla d'Urgell.

Dos de los investigados tenían antecedentes por salud pública y otros delitos, lo que complicó la investigación, dado que tomaban medidas de seguridad y dificultaban la actividad policial.

No obstante, los seguimientos policiales permitieron constatar que los investigados realizaban transacciones de droga en su domicilio, en las que vendían dosis de sustancias estupefacientes para autoconsumo, llegando a una media de 10 ventas diarias.

El pasado martes se realizó una entrada y registro en el domicilio de la familia, en la plaza de la Font de Bell-lloc, donde se intervinieron 41,60 gramos de cocaína, 30,9 gramos de hachís, 11,7 gramos de marihuana y 2.180 euros en efectivo, así como una pistola detonadora, dos básculas de precisión y herramientas para preparar la droga.