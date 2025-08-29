Detenidos en Montblanc (Tarragona) 3 miembros de un grupo criminal tras una persecución por la A-2

El vehículo en el que huyeron los tres presuntos autores de un robo con fuerza en Pla d'Urgell (Lleida) - MOSSOS

TARRAGONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Montblanc (Tarragona), tras una persecución policial por la A-2, a 3 hombres de 21, 24 y 55 años como presuntos autores de un robo con fuerza en la comarca del Pla d'Urgell (Lleida) y pertenencia a organización criminal, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

El martes 26 de agosto, sobre las 12.30 horas, en un control de tráfico en la LV-3344 entre Ivars d'Urgell i Castellserà (Lleida), los Mossos detectaron a un vehículo de alta gama y matrícula extranjera que, al ver a los agentes, hizo un cambio de sentido y huyó a toda velocidad, sin que pudiesen darle alcance.

En paralelo, recibieron una alerta por un robo con fuerza pocos minutos antes en un domicilio de Ivars d'Urgell, en el que los presuntos ladrones fueron sorprendidos por los vecinos mientras forzaban una puerta.

El vehículo fue localizado sobre las 13.00 horas en el acceso a la AP-2 en Lleida, pero emprendió una huida, saltándose este y otro control policial en Les Borges Blanques (Lleida) e ignorando las reiteradas indicaciones de los agentes para que se detuviera.

Los mossos iniciaron un seguimiento por la autopista, pero los fugitivos impactaron deliberadamente el vehículo contra el coche policial para intentar echarlo de la vía, aunque hacia las 13.50 finalmente fueron interceptados a la altura de Montblanc y detenidos.

A los 3 detenidos --que forman parte de un grupo criminal asentado en el Camp de Tarragona-- se les atribuye un delito de robo con fuerza; al conductor del vehículo, además, se le suman delitos de conducción temeraria, daños y atentado contra agentes de la autoridad.