9 detenidos en el operativo contra una red de tráfico de drogas entre Catalunya y Francia

Efectivos de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo policial activado este martes contra una red de tráfico de drogas internacional - MOSSOS

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El operativo de Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de este martes contra una red de tráfico internacional de drogas entre Catalunya y Francia se ha saldado con nueve detenidos (3 mujeres y 6 hombres) tras diversas entradas y registros en Figueres, Salt (Girona) y Argentona (Barcelona).

En total, se han desmantelado dos plantaciones de marihuana y se han decomisado 20 kilos de hachís, y también se han intervenido diversas armas de fuego y dinero en efectivo, informan los Mossos en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

El dispositivo ha contado con más de 200 efectivos policiales de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Grup Especial d'Intervenció (GEI), Brigada Mòbil (Brimo), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Seguridad Ciudadana y el helicóptero.