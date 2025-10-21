2 detenidos por robar dinero dentro de un coche y huir de forma temeraria en Riudellots (Girona)

GIRONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 17 de octubre a dos hombres --uno de ellos menor de edad-- por presuntamente robar un bolso con dinero en efectivo y documentación del interior de un vehículo estacionado en un área de servicio en Riudellots de la Selva (Girona), así como por huir de forma temeraria por la AP-7 hasta Llinars del Vallès (Barcelona), donde fueron arrestados.

Los hechos sucedieron cerca de las 03.00 horas cuando la víctima alertó de que mientras dormía dentro de su coche, dos hombres rompieron una ventana y le robaron dinero y documentación, y los agentes iniciaron la persecución por la AP-7, donde los ladrones cambiaron de forma repentina de carril y no atendían a las indicaciones policiales, informan en un comunicado este martes.

Tras poder detener el coche, los agentes encontraron dentro herramientas utilizadas para forzar coches, dos teléfonos móviles y las llaves de otro vehículo, por lo que uno de ellos ha pasado a disposición judicial, mientras que el menor comparecerá ante Fiscalía de menores cuando sea requerido.