4 detenidos por robos con fuerza en casas del Urgell y la Segarra (Lleida)

LLEIDA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a dos hombres y dos mujeres de 29 a 39 años como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en casas de las comarcas del Urgell y la Segarra (Lleida), informan este sábado en un comunicado.

Desde finales de abril hasta julio hubo dos robos en Ciutadilla y dos más en Sant Ramon, en segundas residencias donde forzaron los accesos y se llevaron objetos de valor, incluidas piezas de coleccionismo.

La policía, que no descarta nuevas imputaciones, les detuvo en sus dos domicilios de un mismo edificio de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), donde se encontraron objetos robados, y el viernes pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera (Lleida).