Detenidos en Salt (Girona) 4 jóvenes por robar un aparato médico valorado en 45.000 euros

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 menores de edad y un adulto de 18 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo por sustraer un aparato médico valorado en 45.000 euros, informa el cuerpo policial en un comunicado este martes.
La investigación se inició después de que la propietaria de un coche denunciara la mañana del 8 de agosto que la noche anterior le habían robado diversos objetos personales de su interior --entre ellos un aparato médico destinado a reparar problemas cardíacos--, mientras se encontraba aparcado en el párking subterráneo de un hotel de Salt (Girona).
Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, los Mossos comprobaron que los autores habían sido 4 jóvenes, a los que se veía arrojando una piedra de grandes dimensiones contra el coche para posteriormente sustraer elementos de su interior.
Los agentes reconocieron entre ellos a algunos de los inquilinos de un centro próximo, donde ese mismo día se localizó el aparato médico, que fue devuelto a su legítima propietaria junto a otras pertenencias que aparecieron escondidas en un bosque cercano.
Los menores, detenidos el 8 de agosto, han sido citados para comparecer ante el juzgado de menores, mientras que el mayor de edad ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Girona.