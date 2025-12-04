Detenidos tres hombres por robar en 6 establecimientos del Baix Llobregat (Barcelona)

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres de 37, 43 y 47 años por presuntamente robar en seis establecimientos de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), informan en un comunicado este jueves.

Los detenidos, que acumulan 49 antecedentes policiales, accedían al interior de los locales mediante el método del abrelatas, que consiste en cortar la persiana metálica para posteriormente forzar la puerta de acceso, y forzaban las máquinas tragaperras.

En la madrugada del 27 de noviembre, la unidad de investigación de los Mossos de Martorell los detuvo mientras cometían un nuevo robo con fuerza en Gavà, aunque la investigación se inició a raíz de varios delitos de este tipo cometidos entre el 7 y el 18 de noviembre en las poblaciones de Abrera, Martorell y Olesa de Montserrat.

En el momento de la detención, los agentes les intervinieron herramientas para forzar las persianas y puertas, guantes y mascarillas que utilizaban para evitar dejar huellas y dificultar su identificación, así como varias cajas de máquinas tragaperras con cerca de 3.400 euros en el interior.

Los arrestados, dos de ellos con órdenes vigentes de prohibición de acceso en varios países europeos, pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Martorell.