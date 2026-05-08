Detenidos tres jóvenes que acababan de robar dentro de un piso en Girona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a tres jóvenes de entre 24 y 26 años que presuntamente acababan de entrar a robar en un piso de Girona, donde se llevaron una cámara de fotos, piezas de ropa y documentación.

Los hechos sucedieron sobre las 18.30 horas en una zona boscosa cerca de las vías del tren, donde los mossos vieron a tres chicos que escondían unas maletas entre la vegetación, informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

Tras identificarlos, los mossos localizaron al propietario y conocieron que los chicos acababan de robar las maletas y el joyero de un domicilio, por lo que fueron detenidos y pasaron a disposición judicial.