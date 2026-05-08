Detenidos tres multirreincidentes en Badalona (Barcelona) tras robar el móvil a una mujer

Archivo - Mossos. Imagen de archivo.
Archivo - Mossos. Imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 19:06
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BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a tres hombres en Badalona por robar el móvil a una mujer que esperaba el autobús, y que acumulan 71 antecedentes.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, los Mossos han explicado que los detenidos sustrajeron el móvil a la mujer con un tirón desde una moto.

Los agentes localizaron a los detenidos con otros dos móviles robados gracias a la geolocalización.

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