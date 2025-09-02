Detienen por cuarta vez en dos semanas a un hombre en Cervera (Lleida) por tráfico de drogas

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
LLEIDA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes, por cuarta vez en dos semanas, a un hombre de 27 años en Cervera (Lleida) por tráfico de drogas, informa este martes en un comunicado.
Los hechos ocurrieron hacia las 20.30 horas, cuando una patrulla de paisano vio al hombre, conocido por sus antecedentes, con actitud sospechosa.
Los agentes siguieron al hombre hasta observar como vendía una dosis de cocaína a un consumidor, lo detuvieron como presunto autor de un delito contra la salud pública y pasó a disposición judicial el pasado domingo.