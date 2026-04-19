Detienen a un hombre en Cassà de la Selva (Girona) con 79 kilogramos de cannabis

La Policía Local de Cassà de la Selva decomisa 79 kilogramos de cannabis - POLICIA LOCAL DE CASSÀ DE LA SELVA

GIRONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cassà de la Selva (Girona) detuvo este sábado a un hombre con 79 kilogramos de cannabis dentro del coche, después de que una patrulla detectara un fuerte olor de marihuana en las afueras del municipio, ha informado el cuerpo en un comunicado este domingo.

Después de detectar el olor los agentes comprobaron la zona y vieron unos vehículos sospechosos aparcados en el patio de una masía, por lo que establecieron un dispositivo para detener a los coches cuando salieran de la casa.

Cuando los vehículos abandonaron la masía realizaron el control pertinente y en uno de los coches se localizó la sustancia, que puede estar valorada en unos 150.000 euros, y se procedió a la detención del conductor que ha pasado a disposición judicial.