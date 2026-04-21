Detienen a 5 hombres por la compraventa de teléfonos robados en Sabadell y L'Hospitalet (Barcelona)

Imagen de los objetos sustraídos en la intervención. - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Esplugues (Barcelona) detuvieron el pasado 15 de abril a cinco hombres de entre 22 y 36 años como presuntos autores de compraventa de teléfonos móviles robados en Sabadell y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa un comunicado de la organización este martes.

Los presuntos autores, que no tenían antecedentes, han sido acusados de un delito de receptación, un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal; además, se ha denunciado a otras cuatro personas por los mismos hechos.

Durante la entrada y registro en los inmuebles desde donde los investigados realizaban las operaciones se intervinieron 82.350 euros y un total de 69 teléfonos móviles.

La investigación se inició en mayo del año pasado y en una primera fase los agentes realizaron tres entradas y registros en domicilios particulares, donde detuvieron a dos personas presuntamente implicadas.

ANÁLISIS DE PRUEBAS

Los agentes realizaron el análisis de los datos contenidos en los teléfonos intervenidos, y con la información que se encontró, se pudieron recopilar más indicios de delito de las personas detenidas anteriormente, así como de la participación de terceras personas.

A partir de la vigilancia a los nuevos investigados, los agentes constataron la existencia de dos inmuebles vinculados a los hechos ubicados en el municipio de Viladecans (Barcelona) y que se habrían utilizado como puntos logísticos en la actividad delictiva del grupo.