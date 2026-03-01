Detienen a un narcotraficante en La Mina, Sant Adrià de Besos (Barcelona) con cuatro armas de fuego

Material incautado en la operación por los Mossos d'Esquadra. - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 45 años en el barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) tras intervenir en su domicilio una gran cantidad de sustancias estupefacientes y cuatro armas de fuego cortas de nueva generación, las cuales se encontraban listas para disparar y que el propio sospechoso intentó arrojar por la ventana al verse sorprendido por el operativo.

El registro ejecutado este pasado martes 24 de febrero permitió decomisar más de un kilo de cocaína, cerca de dos kilos y medio de hachís y más de un kilo y medio de marihuana, alcanzando todo este material incautado un valor en el mercado ilícito cercano a los cien mil euros, informa Mossos en un comunicado este domingo.

La investigación de la División de Investigación Criminal tiene su origen en las pistas recabadas durante otro registro judicial realizado el pasado mes de diciembre en este mismo barrio.

El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales previos por narcotráfico, pasó a disposición del juzgado de guardia de Badalona este pasado jueves acusado de diversos delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Los investigadores señalan que este volumen de droga raramente se localiza en los puntos de venta al detalle, ya que los traficantes procuran deshacerse rápidamente de las pruebas en cuanto detectan la presencia de las patrullas.