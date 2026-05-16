Detienen a 3 policías canadienses por una agresión sexual a una prostituta en un taxi en Barcelona

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres de Canadá han sido detenidos por un presunto de delito de agresión sexual a una mujer que se dedica a la prostitución producida el miércoles de esta semana en un taxi en el barrio de Ciutat Vella de Barcelona, han confirmado este sábado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico de Catalunya'.

Los tres hombres, según el citado medio, son policías canadienses: uno de ellos es el que habría agredido sexualmente a la mujer, mientras que otro, ante la resistencia de ella, le golpeó en la cara, y el tercero iba de copiloto del vehículo.

La mujer, que denunció la agresión sexual y la lesión, requirió asistencia médica.

Dos de los tres hombres fueron detenidos en Barcelona por los Mossos d'Esquadra, mientras que el tercero, el que habría golpeado a la mujer, huyó y fue detenido el viernes en Palma de Mallorca.

De los detenidos en Barcelona, uno está acusado de agresión sexual sin penetración y se encuentra detenido tras pasar el viernes a disposición judicial, y el otro está en libertad, pero acusado de atentado a los agentes de la autoridad por su resistencia en el momento de la detención.