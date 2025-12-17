Devesa (PP) pide a Collboni explicaciones por las licencias a supermercados 24 horas desde 2015

Archivo - (d) La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Devesa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Devesa, ha pedido este miércoles al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que esclarezca "las responsabilidades políticas y administrativas" que se derivan de la concesión de licencias de supermercados 24 horas durante los últimos 10 años.

"Es la constatación de que el Ayuntamiento durante años ha perdido el control del tejido comercial de la ciudad y del modelo de comercio tradicional de por vida. Esto no es un error puntual, sino que ocurre cuando se conceden licencias durante años sin control ni ningún tipo de inspección", ha dicho en rueda de prensa desde el consistorio.

Ha criticado que las macroinspecciones puntuales llevadas a cabo buscaban hacer propaganda ante la prensa del gobierno municipal y ha asegurado que la cuestión "no puede despacharse sólo" con simples operativos policiales.

PLENO MUNICIPAL DEL VIERNES

Ha explicado que propondrán en el pleno municipal del viernes una solicitud para garantizar la seguridad en las cabalgatas y en los mercados de Navidad y ha pedido que la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) también se implique en estos dispositivos de seguridad.

Sobre la nueva Ordenanza de Civismo acordada por el gobierno municipal con Junts y ERC, ha afeado que se venda la medida como la solución a los problemas de la ciudad cuando, según ella, entre los años 2023 y 2024 sólo se pudo recaudar el 16% de las sanciones impuestas por incivismo: "Nada nos hace pensar que con la nueva ordenanza esta situación pueda mejorar".