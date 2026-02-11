Diagonal Mar y Pedralbes, los barrios más caros de Catalunya para comprar vivienda, según Fotocasa

Archivo - Vistas del skyline de la zona Diagonal Mar - Fòrum, desde el Hotel Arts de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los barrios de Diagonal Mar y Pedralbes, ambos ubicados en Barcelona, son los más caros de Catalunya para comprar una vivienda de segunda mano, con un precio medio de 9.204 euros y 8.829 euros por metro cuadrado, respectivamente, según datos de Fotocasa compartidos este miércoles en un comunicado.

Únicamente en el caso del barrio de Diagonal Mar, el precio medio es hasta 3,2 veces superior al precio medio en España, que se sitúa en 2.879 euros el metro cuadrado, añade el portal en base a los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

Los 20 barrios más caros para comprar una vivienda en Catalunya se concentran en Barcelona y Sitges, de los cuales 17 barrios están ubicados en la capital catalana, como Diagonal Mar y Pedralbes, pero también la Dreta de L'Eixample (8.190 euros el metro cuadrado), Sarrià (8.107 euros el metro cuadrado), Les Tres Torres (7.999 euros el metro cuadrado) o Sant Gervasi-Galvany (7.628 euros el metro cuadrado).

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que el mapa de los barrios con precios más altos refleja una doble realidad: la concentración de la demanda en zonas 'prime' de grandes capitales como Madrid y Barcelona, pero también cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, "muchas veces vinculadas a la segunda residencia o vivienda vacacional".

LOS MAYORES AUMENTOS

Por ello, las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, explica la experta, el mayor de ellos el alza del 93,9% registrada en el barrio de Can Nicolau-les Sorres-Valparaíso, en Cunit (Tarragona), hasta un valor medio de 5.087 euros por metro cuadrado.

Matos ha alertado, sin embargo, que estos "crecimientos cercanos o superiores al 90% en un solo año anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña".