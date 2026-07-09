Díaz: las palabras de Feijóo sobre bajas laborales "le inhabilitan para gobernar España"

Díaz durante la celebración del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre incapacidades laborales y absentismo "le inhabilitan para gobernar España".

"Conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo. Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras", ha dicho este durante el acto del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona de CC.OO.

Díaz ha asegurado que al PP le "importa un rábano" el diálogo social y ha recordado las huelgas generales que convocaron los sindicatos cuando los populares estaban en el Gobierno.

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