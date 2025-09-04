Dincat dice que el decreto de la escuela inclusiva "continúa encallado"

Archivo - La Conselleria de Educación de la Generalitat, en la Via Augusta de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación Dincat ha asegurado que el decreto de la escuela inclusiva "continúa encallado" ocho años después de su aprobación por parte de la Generalitat, informa este jueves en un comunicado.

Ha afirmado que el nuevo curso escolar comienza con "graves déficits" en la planificación y coordinación de recursos y servicios para garantizar los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales.

A su juicio más de 45.000 alumnos no tienen garantizados derechos como el acceso en igualdad de condiciones, la participación activa y el logro de aprendizajes básicos.

Dincat ha afirmado que la situación "es de bloqueo y cada septiembre se repite el mismo escenario: buenas intenciones pero pocos avances concretos".

"No podemos permitir que la inclusión escolar continúe siendo una promesa pendiente. Los niños y jóvenes con discapacidad intelectual necesitan apoyo y oportunidades desde el primer día de curso", ha explicado el representante de Educación de Dincat, Glòria Juan.

Dincat ha reclamado una mejor planificación y coordinación de recursos, una apuesta real por los centros de educación especial del sistema educativo (Ceepsir), la revisión de ratios, la dotación de más recursos especializados a las escuelas ordinarias y la formación continua para docentes y especialistas.