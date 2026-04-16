La Diputación y Aigües de Barcelona impulsarán proyectos sociales en Cornellà y Gavà (Barcelona)

Firma de los convenios de la Diputación de Barcelona y Aigües de Barcelona con Cornellà y Gavà - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona y Aigües de Barcelona han vuelto a aliarse para impulsar proyectos de transformación social a través de los programas 'Barris i comunitats', por parte del organismo provincial, y 'Territori social', por parte de la compañía suministradora, esta vez en los municipios de Cornellà de Llobregat y Gavà (Barcelona).

Lo han presentado en una rueda de prensa este jueves la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, y el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, junto a los alcaldes de Cornellà, Antonio Balmón, y la de Gavà, Gemma Badia, después de la cual han firmado el convenio para llevar a cabo los proyectos.

Moret ha celebrado sumar "más recursos y consolidar las intervenciones" realizadas en los barrios de Sant Ildefons, en el caso de Cornellà, donde se pondrá en marcha el proyecto 'Oficis: construint futur' para mejorar la ocupabilidad de los jóvenes de 16 a 29 años, y de Les Ferreres, en Gavà, donde se desplegará 'Ocupem-nos', dirigido a personas en situación de paro y vulnerabilidad.

Campos ha destacado el compromiso de Aigües de Barcelona con "sentir el latido de los barrios" en los que operan para construir un futuro mejor y hacer del área metropolitana un sitio mejor donde vivir, en todos los aspectos, generando oportunidades para sus vecinos.

Balmón ha reivindicado la responsabilidad de las instituciones con "ir más allá de la asistencia" para crear las mejores condiciones para sus habitantes, mientras que Badia ha señalado a la importancia de que tres actores tan importantes para le territorio se alíen para actuar en beneficio de la ciudadanía.

20 MILLONES

En el caso de la Diputación, 'Barris i comunitats' está alineado con el Plan de Actuación de Mandato 2024-2027 y suma una inversión acumulada de más de 20 millones de euros en diversos barrios donde se producen situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de reforzar el papel de la comunidad y la participación vecinal.

En el caso de programa de Aigües de Barcelona, la compañía suma a Cornellà y Gavà a las ediciones impulsadas en Montcada i Reixac, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y L'Hospitalet de Llobregat, donde en 2025 se beneficiaron más de 11.000 personas a través de más de 60 iniciativas.