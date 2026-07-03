La Diputación de Barcelona aboga por democratizar la perspectiva de género en los modelos urbanos

Las diputadas Raquel Albiol y Gemma Badia en las jornadas - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Urbanismo y Género, impulsado por la Diputación de Barcelona, ha cerrado este viernes su edición de 2026, en la que ha constatado la necesidad de democratizar la perspectiva de género.

En una mesa sobre gobernanza estratégica y alianzas del mundo local, la diputada de Feminismos e Igualdad, Raquel Albiol, ha defendido "garantizar la equidad territorial" de las herramientas de perspectiva de género en las políticas urbanísticas, explica la Diputación en un comunicado.

La diputada de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana, Gemma Badia, ha apostado por "entrar a mirar el detalle" para impulsar modelos que den respuestas a las necesidades reales la gente que, según ella, a veces se pierde con los intereses económicos.

Las jornadas han contado con varias expertas en género y urbanismo de todo el mundo, como la arquitecta referente en Latinoamérica Ana Falú, la catedrática de Geografía Urbana de la UAB Carme Miralles y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

Durante el congreso, que se enmarca en el programa de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona 2026, también se ha inaugurado la exposición 'Municipis per a la vida: urbanisme feminista', que se podrá ver del 2 al 30 de julio en el Espai Francesca Bonnemaison.