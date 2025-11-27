La Diputación de Barcelona aprueba un presupuesto de 1.410 millones para 2026, un 7,82% más

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, durante el pleno de este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves el presupuesto de la institución para 2026, que contará con 1.410 millones de euros, lo que supone 100 millones más que 2025, un 7,82% más.

La moción ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el 'no' de Vox: PSC, Junts, ERC, En Comú Podem, PP y TxT (Tot per Terrassa).

La presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, ha agradecido el apoyo de la gran mayoría de grupos y su esfuerzo para aprobar "un instrumento que tiene una voluntad clara de ayudar a los municipios para que implementen su acción pública y ser útiles en la vida cotidiana de los ciudadanos".

"Nos tenemos que felicitar porque, una vez más, la Diputación de Barcelona es ejemplar y aprueba su presupuesto en tiempo y forma", y ha subrayado que el 82,4% del total revierte directamente en los municipios.

La diputada de Servicios Generales y alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete (PSC), ha presentado la propuesta y ha defendido que las cuentas "mantienen un año más el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos y no presentan déficit", y ha añadido que eso permite consolidar la estabilidad de la acción de gobierno.

GRUPOS

Antes de la votación han intervenido el diputado de Junts Raül Garcia, el del PP Daniel Garcia y el de Vox Jordi Albert de la Fuente.

Desde Junts, Raül Garcia ha centrado su discurso en valorar positivamente los puntos de coincidencia con el organismo, como el apoyo a Servicios Sociales municipales y la renovación del programa Renovables 2030.

Daniel Garcia (PP) ha agradecido la voluntad de diálogo constructivo que han mantenido a lo largo de la negociación y ha afirmado que se trata de un presupuesto "útil para los vecinos".

De la Fuente (Vox) ha aplaudido la gran parte de trabajo hecho, pero ha criticado que se podría destinar "aún más del 80%" de las cuentas al beneficio directo de los municipios.

PARTIDAS DESTACADAS

Cañete ha destacado algunas de las partidas del presupuesto, como las destinadas a políticas sociales, que incluyen 25 millones en el servicio de teleasistencia, 26 en el apoyo a los servicios sociales municipales de la provincia y 2,72 millones para el Consorci de la Mina.

También ha valorado que en infraestructuras se inviertan 44 millones en la red local de carreteras, mientras que, en promoción económica, se destinarán 15 millones a planes de empleo.

En urbanismo y vivienda se destinarán 2 millones a adquirir vivienda y 2,23 al Pla de Barris; a urgencia por fenómenos extremos se han destinado 6,5 millones, 5 al programa de renovables, y han aumentado otros 2 millones en prevención de incendios forestales.

Por todo ello, Moret ha considerado que la acción de gobierno de la Diputación "está al servicio de las personas y del territorio, preservando la calidad de los servicios públicos" que se llevan a cabo desde la corporación.