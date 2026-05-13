La Diputación de Barcelona dará a conocer el comercio de proximidad con una experiencia inmersiva

Experiencia inmersiva de la Diputación de Barcelona en apoyo al comercio de proximidad - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona llevará como novedad la experiencia inmersiva 'Viu el comerç de proximitat jugant!' a la Fira d'Economia Verda i Circular de Granollers, que se celebra en el municipio desde este viernes hasta el domingo, y que invita a descubrir la "importancia del comercio de proximidad a través del juego" con unas gafas de realidad virtual.

En un comunicado este miércoles, la corporación ha explicado que la iniciativa está dirigida a jóvenes y cuenta con dos juegos interactivos: 'Comerç de proximitat', en el que se explora un mercado municipal y comercios reales, y 'La ruta del comerç viu', en el que se reproducen escenarios de Granollers y el reto es recuperar la vida de una localidad que ha perdido su comercio local.

Ha añadido que en la feria también ofrecerán puntos de venta, con catas incluidas, de la Xarxa de Productes de la Terra, y talleres de 'Cuina sense pares' para jóvenes.