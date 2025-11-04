La Diputación de Barcelona despliega una oficina para asesorar a municipios en la gestión del agua

Serra en la presentación de la oficina este martes - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha lanzado una oficina para asesorar a los municipios en la gestión del agua con el objetivo de responder a los retos que presenta para las administraciones locales, especialmente de cara a sequías y a la lucha contra el cambio climático.

La herramienta ha sido presentada este martes en Sant Iscle de Vallalta (Barcelona), donde el diputado de Acción Climática Marc Serra ha recordado la "situación compleja" en la que se encuentras muchos municipios, a los que la Diputación espera ayudar a planificar inversiones y a prestarles apoyo técnico, indica un comunicado.

"Trabajamos con el objetivo de que las redes estén lo más saneadas posible, que tengan el mejor rendimiento posible y que los municipios estén lo más adaptados que puedan a la realidad que tenemos", ha asegurado Serra.

La oficina prestará un servicio "continuo, ágil y personalizado" con información y asistencia técnica a los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes, atendiendo a las necesidades puntuales particulares, para que éstos puedan garantizar y mejorar la prestación del servicio de agua de competencia municipal.

Entre los servicios que ofrece están el acompañamiento técnico específico, el diseño de una hoja de ruta municipal de mejora, el asesoramiento en instrumentos de gestión, las evaluaciones del nivel de fugas, la digitalización del servicio y la elaboración de planes de emergencia por sequía.