La Diputación de Barcelona destaca la cultura como "eje central" en la defensa de los derechos humanos

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha presentado la Declaración de Barcelona por los Derechos Culturales, documento con el que ha situado la cultura como "eje central en la defensa de los derechos humanos y la vida democrática".

La presentación ha tenido lugar este martes durante la inauguración de la 2 edición de Culturopolis y se enmarca en el foro Àgora Cívica, perteneciente a Mondiacult, la conferencia de la Unesco sobre políticas culturales, explica la Diputación en un comunicado.

El objetivo del documento es servir como herramienta para los diferentes gobiernos locales, equipamientos culturales y la ciudadanía de la demarcación para garantizar que la cultura sea un derecho efectivo y compartido.

Durante la presentación, el diputado de Cultura de la Diputación, Pau Gonzàlez, ha reivindicado que la cultura "nos define como seres humanos y nos diferencia del resto de animales" y, junto al resto de derechos, ayuda a la ciudadanía a conseguir una vida digna.

Durante los dos días de Culturopolis, que se celebra este martes y miércoles, el CCCB y el Pati Manning de la Diputación acogerán tanto mesas de diálogo como talleres y acciones artísticas para profundizar en los contenidos de la Declaración.