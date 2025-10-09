La Diputación de Barcelona destina 20 millones a sus municipios para garantizar la autonomía local

Archivo - Imagen del Ayuntamiento de Cardona (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha aprobado el Programa específico de autonomía local 3.0, dotado con 20 millones de euros, y que permitirá a ayuntamientos y entidades municipales descentralizadas de la provincia cerrar el ejercicio presupuestario y comenzar el del año que viene con "una mejor situación económico-financiera" para garantizar la autonomía local.

"Con la aprobación del programa, la corporación mantiene el firme compromiso con la autonomía local habiendo destinado desde 2023 145 millones de euros para fortalecer los gobiernos locales", ha informado la Diputación en un comunicado este jueves.

El apoyo económico se ha confeccionado teniendo en cuenta la reciente aprobación del Estatuto de municipios rurales y, por ello, contaran con medidas específicas en lo que se refiere al tipo de actuaciones subvencionables.