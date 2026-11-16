La Diputación de Barcelona entrega a Balenyà el plan de protección del patrimonio local

Balenyà (Barcelona) ya dispone de plan de portección de patrimonio local. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Balenyà el plan especial de protección del patrimonio y catálogo de bienes arquitectónicos, históricos y ambientales del municipio para establecer medidas para "conservar el patrimonio, recuperarlo y mejorarlo".

En un comunicado este lunes, la corporación ha detallado que el plan ha tenido un coste de 46.700 euros y establece criterios comunes de conservación y gestión, define las categorías y niveles de protección de los diferentes elementos catalogados y proporciona una normativa específica para regular las intervenciones.

En total, el estudio ha confeccionado las fichas correspondientes a los 148 bienes catalogados, que se clasifican en arquitectónicos, arqueológicos y paleontológicos, socioculturales y etnológicos, naturales y ambientales.