Homenaje al personal de la Diputación de Barcelona depurado por el franquismo. - ALBERT CANALEJOS - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha rendido homenaje este jueves al personal de la institución "depurado por el franquismo" a partir de 1939, coincidiendo con la conmemoración del 20N para recordar las víctimas de la represión franquista en las administraciones públicas.

El homenaje ha contado con la participación del historiador y técnico del Museu d'Història de Sabadell, Genís Ribé, y con el representante de la Associació Memòria i Història de Manresa, Joan M. Serra, informa la corporación en un comunicado.

En el caso de la Diputación, el 17 de febrero de 1939 la Comisión Gestora acordó el cese del personal procedente de la Generalitat republicana y la suspensión de los funcionarios que habían trabajado en la corporación antes de 1931.