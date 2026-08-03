La Diputación de Barcelona impulsa una campaña sobre la prohibición del baño en ríos, rieras y pozas

Archivo - Vista del embalse de Foix al 100% de su capacidad, a 19 de marzo de 2025, en Castellet y Gornal, Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha impulsado la campaña informativa 'Respectem els espais aquàtics' para recordar la prohibición del baño que hay en diversos ríos, rieras, pozas y pantanos de la red de parques naturales de la corporación para conservar la biodiversidad.

En un comunicado este lunes, ha explicado que el objetivo es "concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar estos entornos".

Ha recalcado que, pese que algunas pozas escondidas "puedan parecer espacios ideales para refrescarse, estos lugares son hábitats esenciales para numerosas especies animales y vegetales y cumplen funciones ecológicas fundamentales".