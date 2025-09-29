La Diputación de Barcelona inicia un ciclo de conversaciones para repensar los feminismos

La primera sesión será el 2 de octubre con la socióloga estadounidense Patricia Hill Collins. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona lanza un ciclo de conversaciones para repensar los feminismos y abrir el debate crítico en el Espai Francesca Bonnemaison.

Lo ha explicado en un comunicado este lunes en el que detalla que el ciclo se titula 'Converses per repensar el món amb veu de dona' y que se celebrará dos veces al año.

La primera sesión será el 2 de octubre con la socióloga estadounidense Patricia Hill Collins, una de las voces "más influyentes del feminismo negro", en una charla titulada 'Interseccionalidad en acción: solidaridad y alianzas políticas'.

Collins fue la primera mujer afroamericana en presidir la Asociación Americana de Sociología y su obra destaca por analizar cómo raza, género, clase y poder se entrecruzan en la vida de las mujeres negras.

El objetivo del ciclo, ha destacado la Diputación, es crear un espacio de encuentro para activistas, pensadoras y ciudadanía que impulse un futuro "más justo e igualitario" y refuerce la participación de las mujeres en todos los ámbitos.