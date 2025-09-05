La Diputación de Barcelona instala puntos lila en espacios de ocio en 18 municipios

Archivo - A la derecha, un punto lila de la Diputación de Barcelona. - JUDIT CONTRERAS / DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona instalará a lo largo de septiembre puntos lila en 18 municipios para "informar, sensibilizar y prevenir las actitudes machistas y comportamientos sexistas durante fiestas, conciertos y actividades de entretenimiento".

Durante la primera quincena del mes dispondrán de ellos las poblaciones de Julià de Cerdanyola, Sentmenat, Santa Eugènia de Berga, Calaf, Santa Eulàlia de Riuprimer, l'Estany, Sant Celoni, Artés, Caldes d'Estrac, Cardona, la Llagosta y Masquefa, ha informado la Diputación en un comunicado este viernes.

Por otro lado, durante la segunda serán Sant Feliu de Codines, Roda de Ter, Montornès del Vallès, Avinyó, Calldetenes y Santpedor, una acción que se enmarca en la iniciativa 'Xarxa de territoris lliures de violències masclistes', indica el organismo provincial.