La Diputación de Barcelona invierte 20 millones en preservar su patrimonio arquitectónico

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha presentado el Programa sectorial de rehabilitación y mejora de edificios y yacimientos arqueológicos que contará con 20 millones de euros, repartidos en 1 millón para 2026 y 19 para 2027.

En un comunicado este jueves, la corporación ha explicado que aprobó el plan en septiembre y que su objetivo es "garantizar la adecuación para uso público del patrimonio arquitectónico y arqueológico local".

El diputado Marc Castells, ha destacado la importancia de la iniciativa y ha afirmado que "restaurar y rehabilitar edificaciones tiene un coste económico importante, pero el retorno económico y social para los municipios y sus vecinos es positivo".

La mayoría de actuaciones incluidas en el programa son en edificios singulares de "alto valor patrimonial" y, según ha apuntado la Diputación, cerca de la mitad inciden en castillos, palacios, elementos defensivos, iglesias, monasterios, puentes y acueductos.

Así, el plan está destinado a los municipios de las comarcas barcelonesas y pueden hacer un máximo de 2 solicitudes de mejora y rehabilitación con un máximo de 275.000 euros a percibir, con una subvención mínima de 10.000.