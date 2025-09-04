La Diputación de Barcelona invierte más de 205.000 euros en instalar pérgolas en las playas

Nueva pérgola en la playa de Vilanova y la Geltrú (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha destinado un total de 205.719 euros en instalar 14 pérgolas para hacer sombra en las playas de 8 municipios de las comarcas del Garraf y el Maresme en el marco de la estrategia 'Viu les platges en salut' que también promociona las playas como espacios libres de humo.

En un comunicado este jueves, la Diputación ha explicado que uno de los requisitos para solicitar las pérgolas han sido "prohibir fumar en las playas" durante la temporada de baño 2025 y estar ubicado fuera del Área Metropolitana de Barcelona.

Las cubiertas están hechas de madera y tienen una superficie de 20 metros cuadrados y 3,5 metros de altura.

De esta forma, los municipios beneficiados son Calella, Malgrat de Mar, El Masnou, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Sitges y Vilanova i la Geltrú.

Finalmente, la institución ha destacado que con esta iniciativa quiere posicionar las playas del litoral barcelonés como un "espacio de salud donde se respira un aire más puro y libre de ruido".