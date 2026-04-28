La Diputación de Barcelona invierte más de 2 millones en prevenir incendios en 57 urbanizaciones

Actuaciones para crear franjas de protección en Corbera de Llobregat (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha aprobado un programa de apoyo a 57 urbanizaciones y núcleos de población de la provincia, dotado con más de 2 millones de euros, para protegerse del riesgo de sufrir incendios forestales, informa en un comunicado este martes.

El programa beneficiará a 52 municipios de 10 comarcas para que lleven a cabo franjas exteriores de protección alrededor de zonas habitadas en terrenos forestales o en un radio de 500 metros, que se tendrán que ejecutar durante el 2027.

En una visita a las obras de Ca n'Armengol, en Corbera de Llobregat (Barcelona), el diputado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de la Diputación, Jordi Fàbrega, ha recordado que Barcelona concentra un gran número de urbanizaciones en riesgo.

Ha señalado que muchos de estos núcleos están rodeados de masa forestal, la cual ha crecido de manera significativa los últimos años, y ha reivindicado que "la lucha contra los incendios es una responsabilidad compartida" por Administración y ciudadanía.

También ha hecho un llamamiento a los propietarios de parcelas privadas para que "mantengan los terrenos limpios para reducir el combustible en caso de incendio" y así proteger al máximo a sus conciudadanos.