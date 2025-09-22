La Diputación de Barcelona lanza un programa para reforzar el liderazgo femenino en el mundo local

La Diputación de Barcelona lanza el proyecto LiderEM - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha lanzado el programa 'LiderEM: Lideratge i EMpoderament feminista' para reforzar el liderazgo femenino en el mundo local para mujeres en puestos electos, directivos y técnicos, explica en un comunicado este lunes.

El programa, impulsado desde el LAB Bonnemaison, se pondrá en marcha el 26 de septiembre y ofrecerá a las participantes herramientas, espacios de reflexión y estrategias para impulsar la transformación feminista desde las políticas públicas.

La primera actividad del programa será el seminario 'Generación de resistencias y herramientas para combatir los movimientos antigénero', dirigido por las doctoras Silvia Díaz y Emanuela Lombardo, y precedido por un diálogo entre la exconsellera Tània Verge y la periodista Laura Aznar.