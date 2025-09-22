La Diputación de Barcelona lanza un programa para reforzar el liderazgo femenino en el mundo local

La Diputación de Barcelona lanza el proyecto LiderEM
La Diputación de Barcelona lanza el proyecto LiderEM - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
22 septiembre 2025

BARCELONA

La Diputación de Barcelona ha lanzado el programa 'LiderEM: Lideratge i EMpoderament feminista' para reforzar el liderazgo femenino en el mundo local para mujeres en puestos electos, directivos y técnicos, explica en un comunicado este lunes.

El programa, impulsado desde el LAB Bonnemaison, se pondrá en marcha el 26 de septiembre y ofrecerá a las participantes herramientas, espacios de reflexión y estrategias para impulsar la transformación feminista desde las políticas públicas.

La primera actividad del programa será el seminario 'Generación de resistencias y herramientas para combatir los movimientos antigénero', dirigido por las doctoras Silvia Díaz y Emanuela Lombardo, y precedido por un diálogo entre la exconsellera Tània Verge y la periodista Laura Aznar.

