La Diputación de Barcelona lanza un proyecto para reforzar las oportunidades educativas en verano

Sesión técnica de trabajo de los municipios - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha impulsado el proyecto 'Municipis per un estiu enriquit' para "mejorar y reforzar las oportunidades educativas de verano" en los municipios participantes, informa este martes en un comunicado.

Las actuaciones se centran en mejorar el acceso a las actividades, ampliar la oferta, reforzar la coordinación entre administraciones y entidades, y favorecer un modelo de ocio educativo más inclusivo durante las vacaciones.

Entre las iniciativas destacan los nuevos 'casals' municipales de Bigues i Riells del Fai (Barcelona) para favorecer la socialización, así como en Montornès del Vallès (Barcelona), que mantiene los mismos equipos educativos todo el año para reforzar el acompañamiento a los menores y sus familias.

Barberà del Vallès (Barcelona) coordina una oferta inclusiva junto a las AFA, mientras que Manlleu (Barcelona) apuesta por 'casals' temáticos para garantizar la igualdad de oportunidades y Centelles (Barcelona) refuerza las ayudas municipales y adapta las actividades para facilitar la participación de menores con necesidades educativas específicas.

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) impulsa una estrategia para unificar la comunicación de la oferta estival, Vilanova del Camí (Barcelona) ha creado una mesa de coordinación entre servicios y agentes educativos, y Sant Boi de Llobregat (Barcelona) trabaja para simplificar las inscripciones y mejorar el acceso a las actividades.

El proyecto también cuenta con la participación de Girona, Palafrugell (Girona), Tarragona y La Sénia (Tarragona), y acabará en diciembre con una evaluación de los resultados y un documento de conclusiones.