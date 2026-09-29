La Diputación de Barcelona moviliza 90 millones de la UE y reivindica más peso en su financiación

Moret durante su intervención - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - BETH MAGRE

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha movilizado 90 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) en los últimos años y ha preparado al mundo local ante el nuevo marco financiero de la UE 2028-34, sobre el que ha reclamado un papel más activo.

La Diputación ha reunido a representantes de las instituciones europeas, Estado, Generalitat, diputaciones catalanas, mundo local y académico para hacer balance de los fondos Next Generation y abordar los retos de la nueva financiación, informa la corporación en un comunicado este martes.

Su presidenta, Lluïsa Moret, ha destacado el esfuerzo de las administraciones locales y ha reivindicado la experiencia adquirida como "un activo para afrontar los nuevos retos europeos".

Ha dicho que los fondos europeos no han representado solo una fuente extraordinaria de financiación, "sino una oportunidad para acelerar la modernización de los servicios públicos e impulsar transformaciones alineadas con prioridades europeas como la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social".

Ha recalcado que los fondos movilizados por la Diputación se han destinado a proyectos corporativos y proyectos de los gobiernos locales de la provincia, con un nivel de ejecución de los recursos de aproximadamente el 91%.