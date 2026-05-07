La Diputación de Barcelona otorgará 232.000 euros a 20 municipios para mejoras en sus barrios

Archivo - Fotografía del exterior de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona otorgará a lo largo de este año 232.000 euros a 20 municipios de la provincia para ayudarles a financiar la redacción de los programas de intervención integral que presentarán a la convocatoria 2026 del Pla de Barris i Viles de la Generalitat para mejoras en sus barrios.

Los municipios son Montornès del Vallès, Gironella, Roda de Ter, Sallent, Montmeló, Torelló, Premià de Mar, Esplugues de Llobregat, Franqueses del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Sant Martí Sarroca, Piera, Caldes de Montbui, Santa Margarida de Montbui, Berga, Sant Feliu de Llobregat, Martorell y Terrassa, informa la corporación en un comunicado este jueves.

Las ayudas son de dos tipos: por un lado, para financiar la redacción de programas nuevos en las que se conceden partidas de 18.000, 16.000 y 14.000 euros, y por otro lado, se conceden ayudas de 4.000 euros para mejorar los programas redactados en 2025.

Ha añadido que 12 de las 20 localidades beneficiarias reciben la ayuda para redactar programas nuevos, mientras que los 8 restantes son los que la reciben para mejorar el proyecto del año pasado.

El recurso quiere dar continuidad al que la Diputación ya otorgó en 2025 para la redacción de 16 proyectos y incide en facilitar a los gobiernos locales el acceso a la Llei de Barris.