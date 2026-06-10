La Diputación de Barcelona presenta el proyecto 'Ciudades que se superan' en el Foro de Ciudades

La Diputación en el Foro de las Ciudades de Madrid - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat, Granollers y Viladecans, acompañados por la Diputación de Barcelona, han presentado el proyecto 'Ciudades que se superan' en el VII Foro de las Ciudades que se celebra hasta el jueves en Madrid.

La coordinadora de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana de la Diputación, Rosa Sanz, ha señalado que la iniciativa, acordado entre la institución comarcal y ONU-Habitat, supone un "acompañamiento estratégico, generación de capacidades y transferencia de conocimiento" entre municipios.

De este modo, ha reivindicado que el proyecto "conecta directamente con la manera" que tiene la Diputación de entender el apoyo a los gobiernos locales, en un contexto en el que las ciudades tienen un papel necesario para pensar el futuro urbano del país.