La Diputación de Barcelona prevé mantener en 2027 la subvención a La Bressola por su 50 aniversario

Acto de celebración del 50 aniversario de La Bressola. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona prevé mantener el apoyo económico a La Bressola en 2027 por su 50 aniversario, previa aprobación del presupuesto anual correspondiente, mediante una subvención nominativa de 80.000 euros y a partir del compromiso adoptado por las 4 diputaciones catalanas para el período 2025-28.

En un comunicado este jueves, ha explicado que la entidad fue fundada en 1976 para vehicular el catalán como lengua de uso y de socialización, "incentivando las interacciones entre alumnos de diferentes edades y con el entorno" mediante una red de escuelas en la Catalunya Nord.

La corporación ha subrayado que su aportación a la entidad es para contribuir a sostener esta red de escuelas que "beneficia a 1.100 alumnos y ocupa 100 docentes".