La Diputación de Barcelona reafirma el apoyo a los municipios afectados por el incendio de Carme

Bosque quemado en el municipio de Carme (Barcelona) - PEDRO CARBALLAL / DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha reafirmado su compromiso con los municipios afectados por el incendio de Carme, en la comarca de la Anoia, que fue estabilizado el 7 de julio y que quemó 508 hectáreas, con los que ya ha comenzado el trabajo para recuperar las zonas quemadas.

La corporación apoyará a los ayuntamientos afectados con las ayudas de emergencia para afrontar los gastos generados, a la vez que sigue de cerca la evolución del incendio en Sentmenat, informa en un comunicado este lunes.

La Diputación ha valorado el impacto positivo de las tareas de prevención de incendios forestales hechas en la zona y que asegura que "han contribuido a moderar el comportamiento del fuego y a hacer más efectivas las tareas de extinción".