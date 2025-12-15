La Diputación de Barcelona recomienda priorizar el comercio local por las compras de Navidad

Archivo - Una joven sujeta una caja de una tienda de ropa durante la campaña de Navidad, a 1 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Apoyo a les Políticas de Consumo de la Diputación de Barcelona ha recomendado moderación y priorizar el comercio local, los materiales sostenibles y los juguetes que transmiten valores durante la campaña de regalos de Navidad.

Así lo recoge en una lista de 10 recomendaciones de cara a las compras navideñas, en las que también defiende utilizar embalajes reciclables, reflexionar sobre el precio antes de comprar y mirar bien las etiquetas, indica la Diputación en un comunicado.

Asimismo, recomienda no precipitarse con los regales y adecuarlos a la edad de los niños, respetar sus deseos y no imponer los de los adultos, y enseñarles a ser críticos con la publicidad para "no dejarlos caer en una fiebre consumista".