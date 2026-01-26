La Diputación de Barcelona recupera las exposiciones itinerantes de feminismo e igualdad hasta 2036

Una de las exposiciones sobre feminismo de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona retomará el modelo de exposiciones itinerantes de feminismo e igualdad, por el que entre 2006 y 2016 se impulsaron una decena de muestras, hasta 2036, llevando por la demarcación 4 nuevas exposiciones y un documental.

El objetivo es recuperar este servicio históricamente bien recibido por el territorio para seguir sensibilizando sobre los temas prioritarios de la igualdad de género, como la presión estética, las masculinidades y la memoria, indica la Diputación en un comunicado.

La diputada de Feminismos e Igualdad de la Diputación, Raquel Albiol, ha señalado que esta iniciativa facilitará la llegada de "recursos culturales y pedagógicos a los municipios estableciendo un modelo de itinerancia estable, sostenible y con impacto real para la ciudadanía".