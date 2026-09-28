La Diputación de Barcelona reivindica el Open Data por el Día del Derecho a la Información Pública

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BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona participará en la 10 edición de la Iniciativa Barcelona Open Data que se celebra este lunes en el Espai Francesca Bonnemaison por el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública.

El acto, que ha contado con la colaboración de la Diputación estos últimos años, repasará la evolución del Open Data desde 2016, del valor que tienen los datos y de los retos de futuro que tiene este ámbito, explica en un comunicado.

Para ello, expertos de diferentes campos relacionados con los datos centrarán el debate y plantearán nuevas preguntas en torno a cómo gobernar los datos en un contexto de transformación tecnológica, inteligencia artificial y uso creciente de las tecnologías de datos.