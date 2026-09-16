La Diputación de Barcelona reparte la Agenda Escolar per a la Transició Ecològica a 78.000 alumnos

Agenda Escolar per a la Transició Ecològica 2026-2027 - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha repartido a 78.000 alumnos de secundaria de la demarcación la nueva edición de la Agenda Escolar per a la Transició Ecològica, dedicada a la relación con la energía y la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible y participativo.

Además de las agendas, la Diputación ha repartido 8.200 calendarios dirigidos a las aulas de primaria, invitando a reflexionar también a los más pequeños, consolidando esta estrategia de divulgación climática, indica en un comunicado este miércoles.

La Agenda Escolar per a la Transició Ecològica cuenta con 10 historias en formato cómic protagonizadas por jóvenes que conviven cada día con los retos energéticos que les afectan directamente y que participan en diversas aventuras.

Las historias ponen el foco en situaciones como la pobreza energética, el impacto del consumo digital y de la IA o las renovables e invitan a reflexionar sobre las dimensiones sociales de la transición energética y sobre la necesidad de que este proceso sea inclusivo y equitativo, sin dejar a nadie atrás.

Con esta nueva edición, la Diputación de Barcelona reafirma su compromiso con la educación ambiental, tratando de despertar la curiosidad, el espíritu crítico y la capacidad de imaginar nuevas formas de utilizar la energía entre los jóvenes para construir un futuro más sostenible, justo y saludable.

MONTSENY Y MONTESQUIU

Por otro lado, también se han repartido más de 1.000 agendas escolares basadas en los programas 'El Montseny a l'escola' y 'Viu el parc a l'escola' entre los centros educativos del entrono de los parques naturales del Montseny y del Castell de Montesquiu.

En concreto, se han editado 850 agendas para los 13 centros participantes del Montseny y 350 para el alumnado de sexto de primaria de 4 escuelas del Castell de Montesquiu, llegando a las ediciones número 26 y 22 de cada iniciativa, respectivamente.