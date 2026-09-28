La Diputación de Barcelona repartirá 10.000 bolsas reutilizables en 9 mercados ambulantes

La Diputación de Barcelona entrega 10.000 bolsas reutilizables a 9 mercados para reducir plásticos - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona está entregando 10.000 bolsas reutilizables a los paradistas de 9 mercados de venta no sedentaria para que las incorporen en las ventas a sus clientes para reducir el consumo de plástico de un solo uso.

Las acciones se desarrollarán en los mercados semanales de Artés, Capellades, Montmeló, Calella, les Franqueses del Vallès, Manlleu, Pineda de Mar, Santa Perpètua de Mogoda y Vilassar de Mar, informa la corporación en un comunicado este lunes.

La iniciativa también contempla acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, como sorteos de productos y materiales sostenibles, además de formación específica para el personal técnico municipal.