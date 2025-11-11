Diputación y Cámara de Barcelona destacan el "buen momento económico" de la provincia en 2025

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona y la Cámara de Barcelona han destacado el "buen momento económico" que atraviesa tanto la provincia como las comarcas que la conforman en 2025; han apuntado a su gran dinamismo, especialmente en el sector de las TIC, y han alertado del reto que supone el empleo de mujeres y jóvenes.

Lo han dicho este martes la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, y el de la Cámara, Josep Santacreu, durante la presentación del Informe Económico Local de la Provincia de Barcelona 2025, la 5 edición de este estudio, elaborado en colaboración por las dos instituciones.

Ambos han celebrado la "alianza incuestionable" de Diputación y Cámara en el análisis de la situación económica de la provincia, con el objetivo de guiar a empresas y administraciones, así como apuntalar la tendencia positiva que vive Barcelona.

Moret ha subrayado la "apuesta explícita" de la Diputación por el sector tecnológico, tanto en su desarrollo como en la captación de talento, y ha destacado el buen estado de la provincia a nivel de empleo, en sus palabras, superando con creces el punto de partida prepandémico.

Por su lado, Santacreu ha manifestado la necesidad de diversificar la economía barcelonesa: "Tenemos bastante actividad fuera de la capital, pero es insuficiente", ha sostenido, y ha defendido la colaboración entre instituciones, públicas y privadas, para construir un país con más progreso y justo.

EMPLEO

El informe señala que en 2024 se registró un aumento del empleo del 2,2% en Barcelona, una décima por debajo del crecimiento de Catalunya y tres por debajo del que hubo en la provincia en 2023, y ha apuntado a los subsectores de las TIC, las actividades postales, el comercio al por mayor, el almacenaje y los servicios de comida y bebida como los que más crecen.

Por contra, los subsectores de las actividades profesionales y técnicas, las telecomunicaciones, las actividades administrativas y las industrias textil y de confección son las que más caen, un descenso que Diputación y Cámara atribuyen al "posible impacto de la IA", al implicar tareas más repetitivas.

Respecto al mercado de trabajo, los sectores de la población que más crecen son los dedicados a la construcción (2,5%), extranjeros (4%) y mayores de 55 años (4,4%): en este último caso, ambas instituciones también alertan de un posible efecto de la IA, ya que el auge de esta tecnología afecta a los empleos que requieren menos experiencia, pero no a los considerados 'senior'.

Respecto a los primeros datos de 2025, en el primer trimestre el subsector de las actividades postales y de correos, entre ellos los 'riders', fue el que más creció con 6.273 empleos, seguido por la educación (6.197), las TIC (4.748), la construcción (2.862) y el transporte terrestre (2.855).

En total, hasta el tercer trimestre el aumento acumulado neto fue de 43.142 puestos de trabajo, y los subsectores más afectados fueron las tareas administrativas con 2.743 empleos perdidos, otro posible efecto de la IA, la fabricación de vehículos (867), el comercio al por menos (648) los seguros (622) y la reparación de ordenadores (565).

COMARCAS

Por territorios, la población ocupada registrada durante 2024 creció en todas las comarcas excepto la del Lluçanès (-1,5%), mientras que la del Garraf (2,3%), el Alt Penedès (2,2 %) y el Bages (2,1 %) fueron las que más crecieron, y los puestos de trabajo crecieron también en todas menos en el Moianès (-0,8%), con el Bages (3,8%), el Barcelonès (2,9%), el Lluçanès (2,6%) y el Berguedà (2,4%) al frente.

Respecto a la oferta comercial de los municipios, valorada del 0 al 10 y en el que todas las comarcas han conseguido aprobar, el Barcelonès (7,72) encabeza el ranking, seguido por el Vallès Occidental (7,23), y se registran mejoras notables respecto a 2019 en el Bages y también en el Barcelonès, si bien empeora en otras 7, especialmente en el Alt Penedès (-0,99).