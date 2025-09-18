La Diputación de Tarragona refuerza las ayudas a consejos comarcales para servicios a loa ayuntamientos

Llauradó preside la reunión con los presidentes de los consejos comarcales tarraconenses - DIPUTACIÓN DE TARRAGONA

TARRAGONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Tarragona ha reforzado las ayudas a los consejos comarcales para mejorar los servicios de los ayuntamientos con una nueva línea de subvención plurianual compuesta por 19,6 millones de euros, un 13% mayor que la anterior dotación.

La línea ha sido presentada este jueves durante un encuentro entre la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, y los máximos representantes de los consejos del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Baix Penedès, reza un comunicado este jueves.

Esta nueva subvención supondrá una "inyección económica" de más de 6 millones de euros para cada consejo, que podrán utilizarla para mejorar ámbitos como los servicios sociales, arquitectura, informática (15M), transporte escolar (2,7M) e inversiones (2M).