La dirección de Brians destaca que la visita del Papa es la "más importante" que ha acogido la prisión

El Papa León XIV durante la visita al centro penitenciario de Brians 1 - David Zorrakino - Europa Press

Voluntarios y dirección destacan la cercanía de León XIV con los internos

SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria técnica jurídica, Carmen Fernández, que pertenece a la dirección del Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha destacado que la visita del Papa León XIV de este miércoles ha sido el acto "más importante" que ha acogido esta prisión en su historia.

"Es un jefe de Estado y es el jefe de la Iglesia Católica", ha subrayado Fernández, que ha explicado que tras más de un mes de preparativos, todos los asistentes han disfrutado de la visita, que se ha desarrollado según lo previsto y ha sido un éxito.

Fernández ha asegurado que el acto ha sido "muy emotivo" y que ha estado dirigido, sobre todo, a los internos que ha asistido: 13 mujeres y 26 hombres de Brians 1, 32 hombres de Brians 2, y 9 mujeres del Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, popularmente conocido como prisión de Wad-Ras.

Ha señalado que el acto ha sido "sencillo" y que los internos lo han vivido con mucha emoción, pues el Papa se ha mostrado muy cercano con ellos, especialmente con las dos internas que le han dirigido unas palabras al Pontífice, Montserrat y Josefina.

Además, ha agradecido la participación de la Pastoral Penitenciaria, que ha participado en la preparación y ha estado presente durante la visita, del personal de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y, particularmente, de la plantilla de funcionarios de Brians 1 por su implicación: "Creo que todos estamos orgullosos de cómo ha salido".

VOLUNTARIOS

La voluntaria de la Pastoral Penitenciaria, Berta Rodríguez Collado, que ha estado presente en el acto de Brians 1 ha señalado que internos, personal penitenciario y voluntarios han vivido la visita con mucha emoción: "Lo vi ayer en el Estadi Olímpic, pero como un puntito, y hoy lo he visto en vivo y en directo".

Visiblemente emocionada, la voluntaria ha manifestado que el Pontífice desprende "paz y tranquilidad", que es próximo y que tiene una mirada penetrante que transmite calma.